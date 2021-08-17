Стрельба и давка: в аэропорту Кабула погибли около 40 человек

В аэропорту до сих пор находится много людей разного возраста — женщин, детей, мужчин. Некоторые из них даже не имеют паспортов, но стремятся сесть на самолет и покинуть страну.
В международном аэропорту Кабула в результате давки и стрельбы погибли по меньшей мере 40 человек, пытавшихся покинуть Афганистан.
Об этом информирует TOLO News со ссылкой на командира "Талибана" в аэропорту.
"Они не должны были находиться на самолетах для иностранцев. Люди должны оставаться дома, для них не будет проблем", — сказал он.
Несмотря на призывы талибов сохранять спокойствие и не бояться, многие люди все равно приходят в аэропорт, надеясь вылететь из Афганистана.
Большое количество женщин пытается вылететь, говоря, что отчаянная ситуация в стране заставляет их бежать от талибов.
"Посмотрите, в каком состоянии дети, они голодные, пусть Аллах уничтожит Ашрафа Гани (президента Афганистана, бежавшего из страны — Ред.)", — сказала Нафиса, жительница Кандагара.
По словам журналистов, в аэропорту до сих пор находится много людей разного возраста — женщин, детей, мужчин. Некоторые из них даже не имеют паспортов, но стремятся сесть на самолет и покинуть страну.
Напомним
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