Стрельба и давка: в аэропорту Кабула погибли около 40 человек

Стрельба и давка: в аэропорту Кабула погибли около 40 человек

В аэропорту до сих пор находится много людей разного возраста — женщин, детей, мужчин. Некоторые из них даже не имеют паспортов, но стремятся сесть на самолет и покинуть страну.

В международном аэропорту Кабула в результате давки и стрельбы погибли по меньшей мере 40 человек, пытавшихся покинуть Афганистан.

Об этом информирует TOLO News со ссылкой на командира "Талибана" в аэропорту.

"Они не должны были находиться на самолетах для иностранцев. Люди должны оставаться дома, для них не будет проблем", — сказал он.

Несмотря на призывы талибов сохранять спокойствие и не бояться, многие люди все равно приходят в аэропорт, надеясь вылететь из Афганистана.

Большое количество женщин пытается вылететь, говоря, что отчаянная ситуация в стране заставляет их бежать от талибов.

"Посмотрите, в каком состоянии дети, они голодные, пусть Аллах уничтожит Ашрафа Гани (президента Афганистана, бежавшего из страны — Ред.)", — сказала Нафиса, жительница Кандагара.

По словам журналистов, в аэропорту до сих пор находится много людей разного возраста — женщин, детей, мужчин. Некоторые из них даже не имеют паспортов, но стремятся сесть на самолет и покинуть страну.

Напомним

Новости Украины: в Офисе президента рассказали о спецоперации с вывозом афганского режиссера Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку