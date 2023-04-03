В Гааге начали суд над экспрезидентом Косово

Вместе с Тачи на скамье подсудимых находятся еще три подсудимых.

В Международном уголовном суде в Гааге начали процесс по делу бывшего президента Косово Хашима Тачи. Его обвиняют в военных преступлениях 1997-1999 годов, когда он возглавлял борющуюся за независимость от Сербии Армию освобождения Косово (АВК).

Об этом сообщает BBC News.

Вместе с Тачи на скамье подсудимых сидят Кадри Веселые, Якуп Красничи и Реджеп Селими. Это высокопоставленные члены АИК.

Все подсудимые отрицают обвинение.

"Я понимаю (суть выдвинутых обвинений – ред.) и полностью невиновен", – говорит Тачи.

В ходе вступительной речи прокурор Алекс Вайтинг заявил, что руководство АИК было в центре событий, рассматриваемых на суде.

"Тачи, Веселые и Селими были членами-основателями Армии освобождения Косово и генерального штаба АИК. Эти четыре человека, несомненно, были главными лидерами АИК, и за это их прославляли и чествовали, но у их руководства была и более темная сторона, и это будет предметом судебного разбирательства, которое начинается сегодня", — сказал прокурор.

Тачи и другие подсудимые обвиняются в преступлениях, совершенных во время вооруженного конфликта в Косово.

Подсудимые совместно занимались преступной деятельностью с целью получить контроль над всем Косово, запугивая и устраняя своих противников в период с марта 1998 по сентябрь 1999 в самом краю и на севере Албании.

Обвинительный акт содержит перечень преступлений против человечности:

преследование,

тюремные заключения,

пытки,

убийства,

насильственные исчезновения

Еще четыре пункта относят к военным преступлениям: незаконным арестам, жестокому отношению, пыткам и убийствам.

По версии обвинения, жертвами этих действий стали сотни мирных жителей и людей, не участвовавших в боевых действиях.

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