У Гаазі розпочали суд над експрезидентом Косова

В Міжнародному кримінальному суді в Гаазі розпочали процес у справі колишнього президента Косова Хашима Тачі. Його обвинувачують у воєнних злочинах 1997-1999 років, коли він очолював Армію визволення Косова (АВК), що боролася за незалежність від Сербії.

Про це повідомляє ВВС News.

Разом із Тачі на лаві підсудних сидять Кадрі Веселі, Якуп Краснічі та Реджеп Селімі. Це високопосадові члени АВК.

Усі підсудні заперечують обвинувачення.

"Я розумію (суть висунутих обвинувачень - ред.) і повністю невинний", - каже Тачі.

Під час вступної промови прокурор Алекс Вайтінг заявив, що керівництво АВК було в центрі подій, які розглядаються на суді.

"Тачі, Веселі та Селімі були членами-засновниками Армії визволення Косова та генерального штабу АВК. Ці чотири людини, без сумніву, були головними лідерами АВК, і за це їх прославляли та вшановували, але у їхнього керівництва була і темніша сторона, і це буде предметом судового розгляду, який починається сьогодні", - сказав прокурор.

Тачі та інших підсудних обвинувачають у злочинах, здійснених під час озброєного конфлікту в Косово.

Підсудні спільно займалися злочинною діяльністю з метою отримати контроль над усім Косовом, залякаючи та усуваючи своїх противників у період з березня 1998 року по вересень 1999 року в самому краї та на півночі Албанії.

Обвинувальний акт містить перелік злочинів проти людяності:

переслідування,

тюремні ув'язнення,

катування,

вбивства,

насильницькі зникнення

Ще чотири пункти відносять до воєнних злочинів: незаконним арештам, жорстокому ставленні, катуванні та вбивств.

За версією обвинувачення, жертвами цих дій стали сотні мирних жителів і людей, які не брали участі в бойових діях.

Тим часом Вірменія передумала заарештовувати диктатора Путіна. Єреван має намір зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією".

Напередодні президент Сербії Александер Вучич заявив, що знав про рішення очільника Кремля Путіна напасти на Україну ще до початку війни.

Також , за його словами, Україна може вступити до ЄС за пришвидшеною процедурою через війну, яку розпочала РФ, а поворотний момент буде вже влітку 2023 року.

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