Косово та Сербія погодили план нормалізації відносин – Боррель

Косово та Сербія погодили план дій щодо нормалізації відносин. Представники країн домовилися про відповідну угоду за сприяння Євросоюзу.

Про це очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив у Twitter.

"Ми домовились. Косово і Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди на шляху до нормалізації відносин. Сторони повністю зобов’язалися дотримуватись усіх статей угоди та виконувати свої відповідні зобов’язання швидко та сумлінно", - написав він.

We have a deal



Kosovo and Serbia have agreed on the Implementation Annex of the Agreement on the path to normalisation of relations



The parties have fully committed to honour all articles of the agreement and implement their respective obligations expediently and in good faith. pic.twitter.com/p3CUBdcd8A — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 18, 2023

Нагадаємо, декілька тижнів тому президент Сербії Олександр Вучич заявив про настання часу переосмислення державної політики. Він натякнув, що його країна може запровадити санкції проти Росії та розірвати з нею відносини.

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