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Косово та Сербія погодили план нормалізації відносин – Боррель

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Косово та Сербія погодили план нормалізації відносин – Боррель

Косово та Сербія підписали угоду / Фото: Twitter Жозеп Боррель

Сторони зобов'язалися виконувати домовленості швидко та сумлінно.

Косово та Сербія погодили план дій щодо нормалізації відносин. Представники країн домовилися про відповідну угоду за сприяння Євросоюзу. 

Про це очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив у Twitter. 

"Ми домовились. Косово і Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди на шляху до нормалізації відносин. Сторони повністю зобов’язалися дотримуватись усіх статей угоди та виконувати свої відповідні зобов’язання швидко та сумлінно", - написав він. 

Нагадаємо, декілька тижнів тому президент Сербії Олександр Вучич заявив про настання часу переосмислення державної політики. Він натякнув, що його країна може запровадити санкції проти Росії та розірвати з нею відносини.

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