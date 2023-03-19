Обстріл Краматорська касетними боєприпасами: подробиці від місцевих мешканців (відео)

Кількість постраждалих внслідок ворожого обстрілу Краматорська касетними боєприпасами, який стався 18 березня, зросла до 10 людей. Також щонайменше двоє людей загинули.

Місцеві мешканці розповіли подробиці чергової атаки загарбників, повідомляє Донецька ОВА.

"Прилетіло. Дуже багато було вибухів. Із дитиною на поле впали, лежали, поки все закінчиться. Не передати словами те, що тут відбулося", - сказав краматорчанин Андрій.

Чоловік каже, що його сім'ї пощастило. Вони були в хаті, коли "прилетіло" в гараж біля помешкання.

Місцева мешканка Ліна розповіла, що обстріл почався, коли вона поверталася додому після зустрічі зі своєю знайомою Наталією, яка працює таксисткою. Ліна встигла забігти в будинок і перечекати атаку, а от її знайома постраждала.

"...Я потім згадала про Наташу, вибігла на вулицю. Дивлюся - автівка розбита. Вона лежала під парканом, уся в крові. Видно, що осколки на ній були. Вона стогнала, але була при тямі", - зазначила вона.

Український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян. Вони цілеспрямовано б'ють по місту, намагаючись вбити якомога більше його мирних жителів, зазначають у Донецькій ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 18 березня внаслідок обстрілу окупаційними російськими військами зазнав пошкоджень житловий комплекс у Запоріжжі. Загарбники атакували місто ракетами С-300.

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