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Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і гранатометів

Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і гранатометів

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Окупанти продовжують атакувати прикордоння Сумської області.

У суботу, 18 березня, загарбники обстріляли чотири громади на Сумщині. Росіяни гатили з мінометів і гранатометів. 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

  • Шалигинська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл – 7 "прильотів".
  • Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) та мінометів – 3 міни.
  • Есманська громада: росіяни били з мінометів – 7 "прильотів". 
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл – 3 "прильоти".

Обійшлося без втрат і руйнувань серед мирного населення.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомлнні. 

Наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові. 

Нагадаємо, у суботу ввечері росіяни обстріляли Краматорськ. Єзагиблі і поранені. 

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