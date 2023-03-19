Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і гранатометів

У суботу, 18 березня, загарбники обстріляли чотири громади на Сумщині. Росіяни гатили з мінометів і гранатометів.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Шалигинська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл – 7 "прильотів".

Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) та мінометів – 3 міни.

Есманська громада: росіяни били з мінометів – 7 "прильотів".

Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл – 3 "прильоти".

Обійшлося без втрат і руйнувань серед мирного населення.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомлнні.

Наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові.

Нагадаємо, у суботу ввечері росіяни обстріляли Краматорськ. Єзагиблі і поранені.

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