Косово и Сербия согласовали план нормализации отношений – Боррель

Косово и Сербия согласовали план действий по нормализации отношений. Представители стран договорились о соответствующем соглашении при содействии Евросоюза.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил в Twitter.

"Мы договорились. Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению на пути к нормализации отношений. Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои соответствующие обязательства быстро и добросовестно", — написал он.

We have a deal



Kosovo и Serbia должны быть закреплены на осуществлении Annex of Agreement na cestě k normalizaci relations



Party будут целым образом отправлены в честь всех статей ареста и исполнения их собственных obligations expediently and in good faith. pic.twitter.com/p3CUBdcd8A — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 18 марта, 2023

Напомним, несколько недель назад президент Сербии Александр Вучич заявил о наступлении времени переосмысления государственной политики. Он намекнул, что его страна может ввести санкции против России и разорвать с ней отношения.

Вагнеровцы помогают Сербии напасть на Косово