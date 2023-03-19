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Косово и Сербия согласовали план нормализации отношений – Боррель

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
57
Время на прочтение
1 мин
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Косово и Сербия согласовали план нормализации отношений – Боррель

Косово и Сербия подписали соглашение / Фото: Twitter Жозеп Боррель

Стороны обязались выполнять договоренности быстро и добросовестно.

Косово и Сербия согласовали план действий по нормализации отношений. Представители стран договорились о соответствующем соглашении при содействии Евросоюза.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил в Twitter.

"Мы договорились. Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению на пути к нормализации отношений. Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои соответствующие обязательства быстро и добросовестно", — написал он.

Напомним, несколько недель назад президент Сербии Александр Вучич заявил о наступлении времени переосмысления государственной политики. Он намекнул, что его страна может ввести санкции против России и разорвать с ней отношения.

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Дата публикации
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