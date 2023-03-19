Косово и Сербия согласовали план нормализации отношений – Боррель

Стороны обязались выполнять договоренности быстро и добросовестно.
Косово и Сербия согласовали план действий по нормализации отношений. Представители стран договорились о соответствующем соглашении при содействии Евросоюза.
Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил в Twitter.
"Мы договорились. Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению на пути к нормализации отношений. Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои соответствующие обязательства быстро и добросовестно", — написал он.
We have a deal— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 18 марта, 2023
Kosovo и Serbia должны быть закреплены на осуществлении Annex of Agreement na cestě k normalizaci relations
Party будут целым образом отправлены в честь всех статей ареста и исполнения их собственных obligations expediently and in good faith. pic.twitter.com/p3CUBdcd8A
Напомним, несколько недель назад президент Сербии Александр Вучич заявил о наступлении времени переосмысления государственной политики. Он намекнул, что его страна может ввести санкции против России и разорвать с ней отношения.
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