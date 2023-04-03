Алла Пугачова показала, як бавиться з підрослими двійнятами у Ізраїлі

Знаменитість показала, де тепер проходить дитинство її дітей.

Російська співачка Алла Пугачова поділилася з шанувальниками рідкісними кадрами з 9-річними двійнятами від гумориста Максима Галкіна, Лізою та Гаррі.

У своєму блозі в Instagram виконавиця опублікувала відео, на якому її донька весело танцює в компанії інших дівчат, а син Гаррі спостерігає за цим поруч зі своєю зірковою мамою.

До свого ролику примадонна додала іронічний підпис, в якому переробила рядки відомої російської пісні.

"Куди йде дитинство? В які міста? Виявляється, в Ізраїль. Оце так!", - написала Пугачова.

Нагадаємо, що напочатку повномасштабної війни в Україні Пугачова разом з чоловіком виступила проти політики Кремля та покинула Росію. Зараз родина оселилася в Ізраїлі та, за словами інсайдерів, навіть отримала там громадянство. Крім того, подейкують, що Пугачова закрила увесь свій бізнес у країні-агрсеорці.

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