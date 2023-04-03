Якому знаку зодіаку пощастить 4 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 4 квітня?

День, коли ми розуміємо, що перебіг життя подібний до повороту колеса: хочемо ми того чи ні, але минуле, яке здавалося міцно забутим, вторгається в нього. Як правило, воно повертає нас до людей та ситуацій, щодо яких ми досі не поставили крапки над "і". Сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб зробити це, неварто упускати такий вдалий шанс. У цей час, як ніколи, важливо зрозуміти, як бути в тих чи тих обставинах, що повернулися до нас з минулого: закрити "гештальт" і забути або дати їм другий шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви потраплять у ситуацію, яка матиме для них велике значення. По-перше, вона виявиться приємною, незалежно від того, до якої сфери життя – особистої, професійної чи фінансової – належить, що саме собою вже дуже важливо для представників знака, які дуже люблять почуватися переможцями. По-друге, події, що відбулися цього дня, матимуть величезне значення для їхнього подальшого життя: ну а якщо врахувати, що вони максимально сприятливі, можна сказати, що найближчим часом воно зміниться на краще.

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