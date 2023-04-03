Какому знаку Зодиака повезет 4 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 4 апреля?

День, когда мы понимаем, что ход жизни подобен повороту колеса: хотим мы того или нет, но прошлое, которое казалось прочно забытым, вторгается в нашу жизнь. Как правило, оно возвращает нас к людям и ситуациям, в отношении которых мы до сих пор не поставили точки над "и". Сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы сделать это, не стоит упускать такой удачный шанс. В это время, как никогда, важно понять, как быть в тех или иных – вернувшихся к нам из прошлого – обстоятельствах: закрыть "гештальт" и забыть или дать им второй шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы попадут в ситуацию, которая будет иметь для них огромное значение. Во-первых, она окажется приятной, вне зависимости от того, к какой сфере жизни – личной, профессиональной или финансовой – она относится, что само по себе уже очень важно для представителей знака, которые очень любят чувствовать себя победителями. Во-вторых, произошедшие в этот день события будут иметь огромное значение для их последующей жизни: ну а если учесть, что они максимально благоприятны, можно сказать, что в ближайшее время она изменится к лучшему.

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