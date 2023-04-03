Обмін полоненими: до України повернулось ще 10 захисників та 2 цивільних

Серед тих, хто повернувся, є 5 важкопоранених.

Україна та Росія у понеділок, 3 квітня, провели обмін полоненими. Додому повернулось 10 військових та 2 цивільних.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Серед звільнених з полону є військові з 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

"24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані рф міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників", - додали в Координаційному штабі.

Фото: Дмитро Лубінець facebook

Від початку повномасштабної війни Росії проти України наша держава повернула з полону 2005 захисників.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що серед тих, кого вдалось визволити з російського полону є 3 важкопоранених захисників України та 2 цивільних.

"Відповідно до Женевських конвенцій, цивільних людей взагалі не мали б брати у полон. Однак констатуємо факт взяття росіянами у заручники наших громадян та ненадання їм необхідної медичної допомоги", - написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, одеситка викрала з полону пораненого чоловіка-військового, хоча раніше готувала його похорон.

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