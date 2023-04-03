Обмен пленными: в Украину вернулось еще 10 защитников и 2 гражданских

Украина и Россия в понедельник, 3 апреля, провели обмен пленными. Домой вернулись 10 военных и 2 гражданских.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опытного и Орехово-Василовки на Донетчине, вблизи Кременной и Краснопоповки на Луганщине. Также возвращены два гражданских, которых агрессор удерживал как заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя", — говорится в сообщении.

Среди освобожденных из плена есть военные из 518 отдельного батальона специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 56-й -го отдельного стрелкового батальона.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

"24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это соответствует требованиям международного гуманитарного права. Зато государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные рф международные конвенции. Это красноречиво демонстрирует нежелание врага придерживаться Женевских конвенций, ничем не оправданную жестокость в отношении тяжелораненых и вопиющее отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников", - добавили в Координационном штабе.

Фото: Дмитрий Лубинец facebook

С начала полномасштабной войны России против Украины наше государство вернуло из плена 2005 год защитников.

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что среди тех, кого удалось освободить из российского плена, есть 3 тяжелораненых защитника Украины и 2 гражданских.

"В соответствии с Женевскими конвенциями, гражданских людей вообще не должны были брать в плен. Однако констатируем факт взятия россиянами в заложники наших граждан и неоказание им необходимой медицинской помощи", — написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, одесситка похитила из плена раненого мужа-военного, хотя раньше готовила его похороны.

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