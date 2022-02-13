В Германии избрали президента

За кандидатуру Штайнмайера проголосовало 1045 представителей.

Действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера переизбрали на второй срок правления. Такое решение приняли большинство проголосовавших – 1045 голосов членов Федерального собрания.

Об этом сообщили в аккаунте Социал-демократической партии ФРГ.

"Нам нужен кто-то, кто бы держал нашу страну в эти беспокойные времена. У нас есть этот человек - Франк-Вальтер Штайнмайер", — говорится в сообщении однопартийцев немецкого президента.

Herzlichen Glückwunsch, Frank-Walter Steinmeier. In der #Bundesversammlung wurde er heute mit 1.045 Stimnen als #Bundespräsident bestätigt. Wir brauchen jemanden, der unser Land в дизен unruhigen Zeiten zusammenhält. Diese Person haben wir mit Frank-Walter Steinmeier. pic.twitter.com/ejiSRws3Gm — SPD Parteivorstand (@spdde) February 13, 2022

Отметим, Штайнмайер известен в Украине как автор так называемой "Формулы Штайнмайера" – это предложенный в 2016 году тогдашним главой министерства внешних дел вариант реализации Минских соглашений, главным пунктом которого является предоставление "особого статуса Донбасса через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ".

1 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера" во время встречи Контактной группы в Минске. "Речь идет о местных выборах на временно оккупированных территориях. Когда там будут выборы, они уже будут не оккупированными. Мы понимаем это. Мы совсем не говорим о структуре этих выборов. Но мы понимаем, если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, то мы понимаем, что не может быть ни пулеметов, граница должна быть наша", — уточнил глава государства.