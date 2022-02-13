У Німеччині обрали президента

За кандидатуру Штайнмаєра проголосувало 1045 представників.

Чинного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра переобрали на другий строк правління. Таке рішення ухвалили більшість тих, хто проголосував – 1045 голосів членів Федеральних зборів.

Про це повідомили в аккаунті Соціал-демократичної партії ФРН.

"Нам потрібен хтось, хто б тримав нашу країну разом у ці неспокійні часи. Ми маємо цю людину - Франка-Вальтера Штайнмаєра", - йдеться у повідомленні однопартійців німецького президента.

Herzlichen Glückwunsch, Frank-Walter Steinmeier. In der #Bundesversammlung wurde er heute mit 1.045 Stimnen als #Bundespräsident bestätigt. Wir brauchen jemanden, der unser Land in diesen unruhigen Zeiten zusammenhält. Diese Person haben wir mit Frank-Walter Steinmeier. pic.twitter.com/ejiSRws3Gm — SPD Parteivorstand (@spdde) February 13, 2022

Зазначимо, Штайнмаєр відомий в Україні як автор так званої "Формули Штайнмайєра" – це запропонований 2016 року тодішнім головою міністерства зовнішніх справ варіант реалізації Мінських угод, головним пунктом якої є надання "особливого статусу Донбасу через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ".

1 жовтня 2019-го президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" під час зустрічі Контактної групи у Мінську. "Йдеться про місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях. Коли там будуть вибори, вони вже будуть не окупованими. Ми розуміємо це. Ми зовсім не говоримо про структуру цих виборів. Але ми розуміємо, якщо ми хочемо, щоб вибори пройшли згідно з законодавством України, то ми розуміємо, що не може бути ані кулеметів, кордон повинен бути наш", - уточнив глава держави.