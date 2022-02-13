Допоміг Грінвуд: ЗМІ розкрили ще один скандал з домашнім насильством серед гравців АПЛ

Ім'я обвинуваченого приховують.

Зіркового футболіста АПЛ заарештували за напад на дівчину та відправку образливих повідомлень у 2019 році.

Про це повідомляє The Sun.

Зазначається, що звинувачення, що прозвучали на адресу гравця, були дуже серйозними і включали як мінімум один епізод домашнього насильства. Також стверджується, що неназваний гравець ночами надсилав дівчині образливі повідомлення. Футболіста заарештували після того, як постраждала викликала поліцію.

Проте тоді обвинуваченій у насильстві зірці АПЛ вдалося зам'яти справу до початку офіційних розглядів. Гравець найняв адвокатів, після чого домовився про виплату п'ятизначній сумі у позасудовому порядку.

Ім'я зірки не називається з юридичних причин. Відомо лише, що футболіст більше не полягає у відносинах з дівчиною, яка звинуватила його в насильстві. Цей випадок став відомим після скандалу з Мейсоном Грінвудом – 20-річного гравця "Манчестер Юнайтед" було заарештовано та звільнено під заставу минулого місяця після звинувачень у згвалтуванні, побоях та погрозах убивством.

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