Помог Гринвуд: СМИ раскрыли еще один скандал с домашним насилием среди игроков АПЛ

Имя обвиняемого скрывают.

Звездный футболист АПЛ был арестован за нападение на девушку и отправку оскорбительных сообщений в 2019 году.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что прозвучавшие в адрес игрока обвинения были очень серьезными и включали как минимум один эпизод домашнего насилия. Также утверждается, что неназванный игрок по ночам присылал девушке оскорбительные сообщения. Футболист был арестован после того, как пострадавшая вызвала полицию.

Однако тогда обвиняемой в насилии звезде АПЛ удалось замять дело до начала официальных разбирательств. Игрок нанял адвокатов, после чего договорился о выплате пятизначной суммы во внесудебном порядке.

Имя звезды не называется по юридическим причинам. Известно лишь, что футболист больше не состоит в отношениях с девушкой, обвинившей его в насилии. Этот случай стал известен после скандала с Мейсоном Гринвудом – 20-летний игрок "Манчестер Юнайтед" был арестован и освобожден под залог в прошлом месяце после обвинений в изнасиловании, побоях и угрозах убийством.

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