Україна рекомендує авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем: в чому причина

Україна рекомендує авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем: в чому причина

Ця рекомендація не блокує загалом польоти у зоні Чорного та Азовського морів, наголошують у компанії.

Від завтра, 14 лютого, і до 19 лютого авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над Чорним морем.

Про це повідомляє компанія "Украерорух".

"Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над Чорним морем — з 14.02 до 19.02.2022. Тому вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над цією зоною та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації", — йдеться у заяві.

У держпідприємстві наголошують, що ця рекомендація не блокує загаллом польоти у зоні Чорного та Азовського морів. Повітряний простір над територією України наразі є відкритим та доступним для планування польотів. "Безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм та стандартів", - додали в "Укракрорусі".

Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури спростували інформацію про закриття повітряного простору над Україною, про що писали низка ЗМІ. "Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не ухвалювалось", - йдеться у заяві.

Зазначимо, що літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України. Через це повітряне судно із пасажирами приземлилось у Молдові.

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