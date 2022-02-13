Небо над Україною залишається відкритим

У міністерстві провели профільну нараду.

Україна не збирається закривати повітряний простір, про що повідомлялось раніше у низці ЗМІ.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури України, небо залишається відкритим.

«Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не ухвалювалось», - йдеться у заяві.

У профільному міністерстві під час наради за участі керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби України, ДП «Украерорух», ДП МА «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень напрацювали рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Зазначимо, що літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України. Через це повітряне судно із пасажирами приземлилось у Молдові. Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян утриматись від поїздок до України через те, що за даними США, Росія у вівторок, 15 лютого, планує вторгнення до України.