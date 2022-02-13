Небо над Украиной остается открытым

В министерстве провели профильное совещание.

Украина не собирается закрывать воздушное пространство, о чем сообщалось ранее в ряде СМИ.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, небо остается открытым.

«Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», — говорится в заявлении.

В профильном министерстве во время совещания с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП «Украэрорух», ГП МА «Борисполь» и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок наработали решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

Отметим, что самолету авиакомпании SkyUp, летевшему из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Поэтому воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове. Напомним, Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за того, что, по данным США, Россия во вторник, 15 февраля, планирует вторжение в Украину.