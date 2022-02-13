Авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків та пояснила причину

У SkyUp додали, що ситуація потребує вирішення на державному рівні.

Авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків через вимоги лізингодавців про повернення літаків.

Про це йдеться у заяві авіаперевізника.

Там зазначили, що після інциденту із рейсом "Фуншал-Київ" інші лізингодавців заявили схожі вимоги. Вони вимагають повернути літаки на територію ЄС. Через це авіакомпанія припинила продаж квитків на рейси 14-16 лютого.

У SkyUp додали, що ситуація потребує вирішення на державному рівні.

"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти від 14 до 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації", - наголосив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

Авіаперевізник додав, що від 12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій.

Нагадаємо, літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України. Через це повітряне судно із пасажирами приземлилось у Молдові.

Пасажирів літака авіакомпанії SkyUp доправлять до Києва автобусами.

Проте Україна не збирається закривати повітряний простір, про що повідомлялось раніше у низці ЗМІ.

Читайте також: