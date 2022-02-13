Оля Цибульська розкритикувала фінал нацвідбору: "Соромно"

Також Оля прокоментувала суддівство Ярослава Лодигіна.

Популярна співачка Оля Цибульська висловила свою точку зору щодо фіналу нацвідбору на "Євробачення-2022".

Загалом, виконавиця не задоволена цьогорічним нацвідбором. Знаменитість говорить, що після такого, в артистів зникне бажання представляти Україну на пісенному конкурсі.

"Соромно! Треба вміти. Вміти похоронити всі надії, нові таланти і найменше бажання майбутніх артистів з’явитись на сцені, щоб боротися за право представляти таку круту Україну", - обурилася Оля.

Також Цибульська висловила своє незадоволення через те, що в суддівському кріслі сидів член правління Суспільного мовника, Ярослав Лодигін. Виконавиця переконана, що Лодигін був "некомпетентним журі".

"Рішення компетентного журі сприймається людьми як інструкція до дії. Вони ж розбираються. Ми прислухаємось. Чому Тіна і Джа в цих кріслах - зрозуміло. А пан Лодигін, як один із засновників радіостанції Аристократи, мусив би знати. Аристократи не лізуть в історії, в яких компетентні на рівні "мені здається", - заявила Оля.

До слова, Цибульській також не сподобався конфуз, який трапився під час оголошення результатів голосування глядачів.

"Тімуре Мірошниченку, ти молодець. Тримав спиною як міг увесь каркас. Дуже сподобалась пісня у Kalush Orchestra. Дуже не сподобалось ставлення до учасників в момент оголошення балів. Ніби з зоопарку відбіркових турів випустили, а сприймати як мавп не перестали", - підсумувала Оля.

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