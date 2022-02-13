Оля Цыбульская раскритиковала финал нацотбора: "Стыдно"

Также Оля прокомментировала судейство Ярослава Лодыгина.

Популярная певица Оля Цыбульская выразила свою точку зрения по поводу финала нацотбора на " Евровидение-2022 ".

В общем, исполнительница не восхищении от нацотбора этого года. Знаменитость говорит, что после такого у артистов исчезнет желание представлять Украину на песенном конкурсе.

"Стыдно! Надо уметь. Уметь похоронить все надежды, новые таланты и малейшее желание будущих артистов появиться на сцене, чтобы бороться за право представлять такую крутую Украину", — возмутилась Оля.

Также Цыбульская выразила свое недовольство из-за того, что в судейском кресле сидел член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин. Исполнительница убеждена, что Лодыгин был "некомпетентным жюри".

"Решение компетентного жюри воспринимается людьми как инструкция к действию. Они же разбираются. Мы прислушаемся. Почему Тина и Джа в этих креслах — понятно. А господин Лодыгин, как один из основателей радиостанции Аристократы, должен знать. Аристократы не лезут в истории, в которых компетентны на уровне "мне кажется", — заявила Оля.

К слову, Цыбульской также не понравился конфуз, который случился во время оглашения результатов голосования зрителей.

"Тимур Мирошниченко, ты молодец. Держал спиной как мог весь каркас. Очень понравилась песня у Kalush Orchestra. Очень не понравилось отношение к участникам в момент объявления баллов. Словно из зоопарка отборочных туров выпустили, а воспринимать как обезьян не перестали", — подытожила Оля. .

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