"Возьмите тайм-аут": в МОК призвали россиян пропустить несколько Олимпиад из-за допинга

Бывший глава WADA считает, что атлеты из РФ не должны были допускаться к соревнованиям даже под флагом ОКР.

Член Международного олимпийского комитета (МОК), первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предложил Российской Федерации пропустить несколько следующих Олимпийских игр из-за ситуации с допингом.

"У вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль", - цитирует Паунда издание Reuters.

По его словам, к допинговым скандалам с участием россиян необходим более жесткий подход. Паунд подчеркнул, что разрешение спортсменам из РФ выступать под флагом Олийского комитета России (ОКР) - это слишком мягкое решение.

Напомним, на Играх-2022 в Пекине продолжаются рассмотрения скандального дела в отношении 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. 11 февраля стало известно, что спортсменка принимала запрещенный препарат во время выступления на чемпионате России 25 декабря 2021 года.

Если вина Валиевой или тренерского штаба ОКР будет доказана, то их могут лишить "золота", которое они завоевали в командных соревнованиях. Также, скорее всего, юную фигуристку не допустят к личному турниру.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной Олимпийского Комитета России.

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