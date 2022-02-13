"Мы ср*ли на санкции Запада" - посол РФ в Швеции оценил ограничения

Москва считает НАТО самой большой угрозой.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что РФ «насрать» на введенные санкции. Об этом он заявил в интервью шведскому изданию Aftonbladet, пишет российская «Новая газета».

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — сказал российский дипломат. Эту фразу вынесли в заголовок интервью.

«У нас нет итальянских или швейцарских сыров, но мы научились делать одинаково хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам», — добавил он.

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Интервью Татаринцева было посвящено возможности потенциального членства Швеции в альянсе НАТО. «Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — это самая большая угроза для России», — заявил политик.

Во время последнего телефонного разговора между президентами США и РФ американский лидер Джо Байден предупредил Москву о введении нового пакета санкций в случае военного вторжения в Украину. "Президент Байден подчеркнул, что дальнейшее вторжение России в Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России. Хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией по полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы все равно готовы и к другим сценариям", - говорится в сообщении.