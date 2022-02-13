"Ми ср*ли на санкції Заходу" — посол РФ у Швеції оцінив обмеження

Москва вважає НАТО найбільшою загрозою.

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев заявив, що РФ «насрати» на введені санкції. Про це він заявив в інтерв'ю шведському виданню Aftonbladet, пише російська "Нова газета".

"Вибачте за мову — але ми срали на санкції Заходу", — сказав російський дипломат. Цю фразу винесли у заголовок інтерв'ю.

"У нас немає італійських або швейцарських сирів, але ми навчилися робити однаково хороші російські сири за італійськими і швейцарськими рецептами", — додав він.

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Інтерв'ю Татаринцева присвячено можливості потенційного членства Швеції в союзі НАТО. «Якби США та НАТО не провокували і не загострювали ситуацію, ми б не заперечували проти вступу Швеції до НАТО. Ми поважали б таке рішення Швеції. Але зараз ситуація з безпекою у цій частині Європи різко змінилася. Розширення НАТО – це найбільша загроза для Росії», – заявив політик.

Під час останньої телефонної розмови між президентами США та РФ американський лідер Джо Байден попередив Москву про запровадження нового пакету санкцій у разі військового вторгнення до України. "Президент Байден наголосив, що подальше вторгнення Росії в Україну викличе масові людські страждання та послабить авторитет Росії. Хоча Сполучені Штати, як і раніше, готові займатися дипломатією з повної координації з нашими союзниками та партнерами, ми все одно готові і до інших сценаріїв", — йдеться в повідомленні. у повідомленні.