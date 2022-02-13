Папа Римский помолился за Украину

Папа призвал паломников помолиться за мир в Украине.

Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане во время встречи с паломниками в воскресенье, 13 февраля, помолился за Украину.

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Об этом сообщает Vatican news.

Папа Франциск сообщил, что из Украины поступают тревожные новости, он призвал паломников молиться за мир.

"Дорогие братья и сестры, новости, поступающие из Украины, очень тревожны. Вверяю покровительству Пречистой Девы Марии и совести политических руководителей каждое усилие в пользу мира. Помолимся в тишине", — сказал Папа Римский.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что возможное нападение России на Украину будет "безумием", и выразил надежду, что напряженность удастся преодолеть путем диалога.

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