Папа Римский помолился за Украину

Папа призвал паломников помолиться за мир в Украине.
Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане во время встречи с паломниками в воскресенье, 13 февраля, помолился за Украину.
Об этом сообщает Vatican news.
Папа Франциск сообщил, что из Украины поступают тревожные новости, он призвал паломников молиться за мир.
"Дорогие братья и сестры, новости, поступающие из Украины, очень тревожны. Вверяю покровительству Пречистой Девы Марии и совести политических руководителей каждое усилие в пользу мира. Помолимся в тишине", — сказал Папа Римский.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что возможное нападение России на Украину будет "безумием", и выразил надежду, что напряженность удастся преодолеть путем диалога.
Читайте также:
- Угроза новой агрессии против Украины: в США рассказали, что сейчас должна сделать Россия
- США предупредили Израиль о предполагаемом нападении России на Украину: СМИ назвали дату начала агрессии
- Литва готова сделать для Украины больше – премьер-министр