Папа Римський помолився за Україну

Папа закликав прочан помолитись за мир в Україні.
Папа Римський Франциск на площі Святого Петра у Ватикані під час зустрічі з прочанами в неділю, 13 лютого, помолився за Україну.
Про це повідомляє Vatican news.
Папа Франциск повідомив, що з України надходять тривожні новини, він закликав прочан молитись за мир.
"Дорогі брати й сестри, новини, які надходять із України, дуже тривожні. Ввіряю заступництву Пречистої Діви Марії та сумлінню політичних провідників кожне зусилля на користь миру. Помолімося в тиші", - сказав Папа Римський.
Раніше Папа Римський Франциск заявив, що можливий напад Росії на Україну буде "безумством", і висловив сподівання, що напруженість вдасться подолати шляхом діалогу.
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