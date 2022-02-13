Папа Римський помолився за Україну

Папа закликав прочан помолитись за мир в Україні.

Папа Римський Франциск на площі Святого Петра у Ватикані під час зустрічі з прочанами в неділю, 13 лютого, помолився за Україну.

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Про це повідомляє Vatican news.

Папа Франциск повідомив, що з України надходять тривожні новини, він закликав прочан молитись за мир.

"Дорогі брати й сестри, новини, які надходять із України, дуже тривожні. Ввіряю заступництву Пречистої Діви Марії та сумлінню політичних провідників кожне зусилля на користь миру. Помолімося в тиші", - сказав Папа Римський.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що можливий напад Росії на Україну буде "безумством", і висловив сподівання, що напруженість вдасться подолати шляхом діалогу.

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