Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Папа Римський помолився за Україну

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Папа Римський помолився за Україну

Associated Press

Папа закликав прочан помолитись за мир в Україні.

Папа Римський Франциск на площі Святого Петра у Ватикані під час зустрічі з прочанами в неділю, 13 лютого, помолився за Україну. 

Про це повідомляє Vatican news. 

Папа Франциск повідомив, що з України надходять тривожні новини, він закликав прочан молитись за мир. 

"Дорогі брати й сестри, новини, які надходять із України, дуже тривожні. Ввіряю заступництву Пречистої Діви Марії та сумлінню політичних провідників кожне зусилля на користь миру. Помолімося в тиші", - сказав Папа Римський. 

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що можливий напад Росії на Україну буде "безумством", і висловив сподівання, що напруженість вдасться подолати шляхом діалогу.

Читайте також:

Папа Римський назвав війну безумством і закликав до багатостороннього діалогу | Новини світу

Папа Римський назвав війну безумством і закликав до багатостороннього діалогу | Новини світу
Наступна публікація