Lufthansa не виключила припинення польотів до України

Lufthansa не виключила припинення польотів до України

У компанії стежать за ситуацією.

Німецька авіакомпанія Lufthansa може припинити польоти до України. Однак остаточне рішення ще не прийнято.

Про це повідомляє агентство "РБК".

"Lufthansa дуже уважно стежить за ситуацією в Україні. Можливість призупинення надання послуг розглядається. Але рішення поки не прийнято", - заявив представник авіакомпанії.

Нагадаємо, літаку авіакомпанії SkyUp, який летів з Португалії до Києва, лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України. Через це повітряне судно із пасажирами приземлилось у Молдові.

Згодом у Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо залишається відкритим.

“Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не ухвалювалось”, - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян утриматись від поїздок до України через те, що за даними США, Росія у вівторок, 15 лютого, планує вторгнення до України.

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