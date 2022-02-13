Спостерігачів ОБСЄ вивозять із Донецька - Reuters

Офіційного підтвердження наразі немає.

Із окупованого Донецька вивозять американських співробітників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як пише Reuters, їх вивозять автомобілями на тлі побоювань можливого російського вторгнення.

ОБСЄ не відповіла на запит про коментар.

Українська армія нині сильна й готова до протистояння з можливим російським вторгненням, йдеться 12 лютого у зверненні міністра оборони Олексій Резнікова та головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що "420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку командир уже дивилися в очі смерті. Міністр оборони нагадав, що останні пів року неодноразово звучало про можливе широкомасштабне вторгнення Росії, тож варто сприймати такі повідомлення як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога.