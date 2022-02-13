Наблюдателей ОБСЕ вывозят из Донецка — Reuters

Официального подтверждения пока нет.

Из оккупированного Донецка вывозят американских сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как пишет Reuters, их вывозят автомобилями на фоне опасений возможного российского вторжения.

ОБСЕ не ответила на запрос о комментарии.

Украинская армия сейчас сильна и готова к противостоянию с возможным российским вторжением, говорится 12 февраля в обращении министра обороны Алексей Резникова и главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Главнокомандующий ВСУ отметил, что "420 тысяч украинских воинов и каждый без исключения командир уже смотрели в глаза смерти. Министр обороны напомнил, что в последние полгода неоднократно звучало о возможном широкомасштабном вторжении России, поэтому следует воспринимать такие сообщения как дополнительный способ разрушить намерения врага.