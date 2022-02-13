Lufthansa не исключила прекращение полетов в Украину

Lufthansa не исключила прекращение полетов в Украину

В компании следят за ситуацией.

Немецкая авиакомпания Lufthansa может прекратить полеты в Украину. Однако окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает агентство "РБК".

"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией в Украине. Возможность приостановки предоставления услуг рассматривается. Но решение пока не принято", – заявил представитель авиакомпании.

Напомним, самолету авиакомпании SkyUp, летевшему из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Поэтому воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове.

Впоследствии в Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо остается открытым.

"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось”, — говорится в заявлении.

Напомним, Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за того, что по данным США, Россия во вторник, 15 февраля, планирует вторжение в Украину.

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