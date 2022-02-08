Ryanair отменяет полеты сразу из двух городов Украины: откуда и почему

Ryanair отменяет полеты сразу из двух городов Украины: откуда и почему

Причиной такого решения лоукостера могла стать напряженная ситуация на украинско-российской границе.

Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

Об этом пишет Avianews.com.

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Из-за пандемии COVID-19 спроса на авиабилеты постоянно менялся. В частности, Ryanair неоднократно менял расписание полетов в Украину, однако впервые компания полностью остановила продажу билетов на все рейсы сразу из двух аэропортов.

В издании предполагается, что причиной такого решения лоукостера могла стать и напряженная ситуация на украинско-российской границе. На прошлой неделе глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер готов ввезти в Украину около 20 самолетов при условии, что вторжение в страну не состоится.

Следует отметить, что аэропорт Харькова стоит в 40 км от границы с Россией, а аэропорт Херсон — в 90 км от Крыма.

Ранее харьковчанам были доступны шесть международных маршрутов: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву. Из Херсона маршрутная сеть Ryanair включала Вену, Краков и Варшаву.

Напомним, ранее лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года. Их запустят с 27 марта после перехода страны на летнее время.

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