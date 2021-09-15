Андрюша преодолевает лейкоз, и вы можете ему в этом помочь

Финансовые нагрузки непосильные для семьи.

Маленький харьковчанин Андрюша Тебуев в местной больнице проходит лечение от болезни, которая угрожает его жизни.

Родители мальчика привыкли, что он очень болезненный, с первых часов его жизни, врачам пришлось его спасать.

«Роды прошли успешно, Андрюша плакал, пытался есть грудь, мы били рады и счастливы. И вдруг через 10 часов наш малыш перестал самостоятельно дышать, нас реабилитировали, перевели в реанимацию, где мы провели два первых месяца своей жизни. Через несколько дней нам поставили диагноз — болезнь накопления, внутриутробная пневмония, внутриутробный сепсис (заражение крови) и гепатоспленомегалия (увеличение печени и селезенки)», — рассказывает мама мальчика.

Ребенка выходили ценой понижения иммунитета, потому что были приписаны антибиотики в больших количествах.

«У него ослаблен иммунитет, очень частые простудные заболевания, перенес три пневмонии, проблемы с ортопедии. Ребенок стоит на учете у генетика для выяснения причины увеличения органов и подтверждения диагноза болезни накопления. Жили думая, что ничего хуже уже не может быть, но увы ... В апреле этого года у ребенка появилось очень много красных пятен на теле, как будто его покололи иглами, синяки на ножках, частые жалобы на усталость, а затем и на боль в коленных суставах, со временем ребенок перестал ходить», — вспоминает мама.

Врачи искали причины и оказалось, что малыша поразила онкология крови, ребенку диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Финансовые нагрузки связанная с лечением непосильные для семьи.

«На фоне лейкоза у сына еще больше увеличились печень и селезенка, появилась тихокардия. После месяца лечения мы начали ходить, неполноценно еще, так как тонус мышц ослаб. Лечение лейкоза недешевое, больница предоставляет препараты, но не все. Очень много уходит денег на восстановление организма ребенка после каждого введения химиотерапии, устранение побочных действий химии», — рассказывает мама мальчика и просит неравнодушных людей помочь им финансово, чтобы спасти сына от страшной болезни.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7573 7473 0655

ТЕБУЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

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