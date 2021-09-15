Андрійко долає лейкоз, і ви можете йому в цьому допомогти

Фінансові навантаження непосильні для родини.

Маленький харків’янин Андрійко Тебуєв у місцевій лікарні проходить лікування від недуги, яка загрожує його життю.

Батьки хлопчика звикли, що він дуже хворобливий, від перших годин його життя, лікарям довелося його рятувати.

«Пологи минули успішно, Андрюша плакав, намагався їсти груди, ми били раді і щасливі. І раптом через десять годин наш малюк перестав самостійно дихати, нас реабілітували, перевели до реанімації, де ми провели два перших місяці свого життя. За кілька днів нам поставили діагнози - хвороба накопичення, внутрішньоутробна пневмонія, внутрішньоутробний сепсис (зараження крові) і гепатоспленомегалія (збільшення печінки і селезінки)», - розповідає мама хлопчика.

Дитину виходили ціною пониження імунітету, бо були приписані антибіотики у великих кількостях.

«У нього ослаблений імунітет, дуже часті простудні захворювання, переніс три пневмонії, проблеми з ортопедії. Дитина стоїть на обліку у генетика для з'ясування причини збільшення органів і підтвердження діагнозу хвороби накопичення. Жили думаючи, що нічого гірше вже не може бути, але на жаль... В квітні цього року у дитини з'явилося дуже багато червоних плямок на тілі, як ніби його покололи голками, синці на ніжках, часті скарги на втому, а потім і на біль в колінних суглобах, з часом дитина перестала ходити», - пригадує мама.

Лікарі шукали причини, і виявилось, що малюка уразила онкологія крові, дитині діагностували гострий лімфобластний лейкоз. Фінансові навантаження, пов'язані із лікуванням, непосильні для родини.

«На тлі лейкозу у сина ще більше збільшилися печінка і селезінка, з'явилася тахікардія. Після місяця лікування ми почали ходити, неповноцінно ще, оскільки тонус м'язів ослаб. Лікування лейкозу недешеве, лікарня надає препарати але не всі. Дуже багато йде грошей на відновлення організму дитини після кожного введення хіміотерапії, усунення побічних дій хімії», - розповідає мама хлопчика і благає небайдужих людей допомогти їм фінансово, щоб врятувати сина від страшної недуги.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7573 7473 0655

ТЕБУЄВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

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