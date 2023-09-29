В Иране произошел пожар на заводе Минобороны: видео

Государственные иранские СМИ сообщают о возгорании на складе пластиковых отходов.
В четверг, 28 сентября, в столице Ирана Тегеране возник пожар на одном из заводов, находящемся в ведении Министерства обороны страны.
Соответствующее видео публикуют в соцсетях.
На опубликованных кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся в небо на севере иранской столицы.
В комментариях предполагают, что пожар возник на предприятии по производству БПЛА или на одном из складов продукции военного назначения.
Однако, как сообщает AP со ссылкой на государственные медиа Ирана, взрыв и пожар произошли на заводе автомобильных аккумуляторов. Возгорание произошло на складе пластиковых отходов.
Во время пожара, который произошел на этом предприятии во второй раз менее чем через неделю, по официальной информации, никто не пострадал.
В информационном агентстве отметили, что иранская регулярная армия и ее военизированная Революционная гвардия управляют несколькими заводами по всей стране, многие из которых производят товары гражданского назначения.
Долгое время Иран находится под жесткими санкциями Запада, не позволяющими импортировать разнообразное оборудование и запасные части, заставляя создавать собственные или закупать их на черном рынке. Это, вероятно, сделало промышленные аварии более распространенными.
Напомним, в ночь на 29 января 2023 года в социальных сетях появилась многочисленная информация о взрывах на производстве дронов, нефтеперерабатывающих предприятиях и военных базах в Иране.
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