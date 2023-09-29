В Иране произошел пожар на заводе Минобороны: видео

В четверг, 28 сентября, в столице Ирана Тегеране возник пожар на одном из заводов, находящемся в ведении Министерства обороны страны.

Соответствующее видео публикуют в соцсетях.

На опубликованных кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся в небо на севере иранской столицы.

В комментариях предполагают, что пожар возник на предприятии по производству БПЛА или на одном из складов продукции военного назначения.

Однако, как сообщает AP со ссылкой на государственные медиа Ирана, взрыв и пожар произошли на заводе автомобильных аккумуляторов. Возгорание произошло на складе пластиковых отходов.

В Иране произошел пожар на военном заводе

Во время пожара, который произошел на этом предприятии во второй раз менее чем через неделю, по официальной информации, никто не пострадал.

В информационном агентстве отметили, что иранская регулярная армия и ее военизированная Революционная гвардия управляют несколькими заводами по всей стране, многие из которых производят товары гражданского назначения.

Долгое время Иран находится под жесткими санкциями Запада, не позволяющими импортировать разнообразное оборудование и запасные части, заставляя создавать собственные или закупать их на черном рынке. Это, вероятно, сделало промышленные аварии более распространенными.

Напомним, в ночь на 29 января 2023 года в социальных сетях появилась многочисленная информация о взрывах на производстве дронов, нефтеперерабатывающих предприятиях и военных базах в Иране.

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