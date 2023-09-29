В Ірані сталася пожежа на заводі Міноборони: відео

У четвер, 28 вересня, у столиці Ірану Тегерані виникла пожежа на одному із заводів, який перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборони країни.

Відповідне відео публікують у соцмережах.

На опублікованих кадрах видно стовп чорного диму, що піднімається в небо на півночі іранської столиці.

У коментарях припускають, що пожежа виникла на підприємстві з виробництва БПЛА або одному зі складів продукції військового призначення.

Однак, як повідомляє AP з посиланням на державні медіа Ірану, вибух і пожежа сталися на заводі автомобільних акумуляторів. Загоряння сталося на складі пластикових відходів.

В Ірані сталася пожежа на військовому заводі

Під час пожежі, яка сталася на цьому підприємстві вдруге менш ніж за тиждень, за офіційною інформацією, ніхто не постраждав.

У інформаційному агентстві зауважили, що іранська регулярна армія та її воєнізована Революційна гвардія керують кількома заводами по всій країні, багато з яких виробляють товари цивільного призначення.

Тривалий час Іран перебуває під жорсткими санкціями Заходу, які не дозволяють імпортувати різноманітне обладнання та запасні частини, змушуючи створювати власні або закуповувати їх на чорному ринку. Це, ймовірно, зробило промислові аварії більш поширеними.

Нагадаємо, у ніч проти 29 січня 2023 року у соціальних мережах з'явилася численна інформація про вибухи на виробництві дронів, нафтопереробних підприємствах та військових базах в Ірані.

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