Блінкен заявив про принципові рішення, які повинні приймати українці

Голова Держдепу США пояснив, про що саме йдеться, коли Байен каже про "стійкий і справедливий мир" для України.

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен пояснив, про що саме йдеться, коли США та інші західні країни заявляють про необхідність досягти в Україні стійкого та справедливого миру, а також чи узгоджується їхнє бачення з поглядами українців.

Про це держсекретар США розповів під час заходу в The Atlantic у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Це передбачає дві речі. Справедливий – у тому сенсі, що він відображатиме ґрунтовні принципи, які лежать в основі Статуту ООН – територіальну цілісність, суверенітет, незалежність України", - сказав Блінкен.

Він вважає, що після досягнення миру в Україні необхідно створити умови, щоб не дозволити агресії повторитися ані через рік, ані через п’ять.

За його словами, українці мають ухвалювати фундаментальні рішення самостійно.

Щодо розбіжностей у поглядах між США та Україною Блінкен заявив, що Сполучені Штати та наша країна залишатимуться "тісно об’єднаними".

"Ми були і залишатимемося тісно об’єднаними. І те, про що президент (Байден – ред.) неодноразово говорив, що це – принципове рішення, які повинні приймати українці", – сказав Блінкен.

Зазначимо, що Україна наголошує: майбутній мир має забезпечувати повернення 100% окупованих територій, що важко буде досягти.

Він вкотре нагадав, що США дотримуватимуться принципу "нічого про Україну без України". Голова Держдепу також додав, що зусилля в цьому питанні докладають не лише США, а й десятки інших країн.

Нагадаємо, раніше в аналітичному матеріалі ТСН.ua йшлося про те, чи дійсно Байден відданий підтримці України. Чим дужче США поринають у передвиборчу боротьбу, тим важче Україні утримувати американську прихильність.

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