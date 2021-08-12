В Испании начали тестировать собственную вакцину от коронавируса

PHH-1V разработала испанская фармацевтическая компания Hipra.

В Испании одобрили первую собственную вакцину от коронавируса для клинических испытаний на людях.

Об этом со ссылкой на испанское Агентство по лекарственным средствам и медицинских изделий сообщает El Pais.

COVID-вакцину PHH-1V разработала испанская фармацевтическая компания Hipra. Во время первой фазы испытания препарат будут сравнивать с другими разрешенными вакцинами. PHH-1V проверять на безопасность, толерантность, способность вызывать иммунный ответ и эффективность.

Участие в первом этапе примут 30 человек, возраст которых от 18 до 30 лет. В компании сообщают, что PHH-1V будут проверять на добровольцах, которые не болели коронавирус. Кроме того, они должны быть не вакцинированы другими COVID-вакцинами.

В компании заявили, если иметь положительный результат от испытаний, то уже в следующем году лаборатория сможет изготовить к 400 млн доз препарата. План до 2023 года — 1200000000 препарата.

Соид заметить, что сейчас Hipra работает над двумя вакцинами. Одну разрабатывают на технологии матричной РНК, которую используют при изготовлении Pfizer и Moderna. Другая использует рекомбинантный белок, как и препарат Novavax.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не считают новый штамм коронавируса "Йота" серьезной опасности. В глобальном плане 90% мутаций принадлежат "Дельте".

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