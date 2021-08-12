Украина отправила в Литву первую партию гуманитарной помощи

Украина доставит в Литву груз еще дважды.

Колючая проволока в виде гуманитарной помощи — украинский госслужба по чрезвычайным ситуациям отправила в Литву первую партию гуманитарки.

Об этом сообщают в ДСНС Украины.

38 тонн колючей проволоки, которой обустроят литовско-белорусскую границу.

"Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с Указом Президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров. Груз сопровождает группа сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики", — отмечают в ДСНС.

Почти год с тех пор страны Балтии впервые заговорили о гуманитарном кризисе, который может спровоцировать неконтролируемый поток беженцев, им открыл свои границы белорусский самопровозглашенный диктатор.

Украина направила Литовской Республике гуманитарную помощь для безопасности потребностей Более 38 тонн гуманитарного ... Опубликовано ДСНС Украины Четверг, 12 Августа 2021

С начала года задержали рекордное количество беженцев, более три тысячи. Последний месяц — ситуация совершенно обострилась. Литовским стражам границ, даже позволили применять силу и отправлять мигрантов обратно. Но и в Беларуси их не пускают.

В приграничных районах Литвы в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации. Со вчерашнего дня, те же правила ввели и в соседней Латвии, по меньшей мере, до 10 ноября. Поэтому, Киев, по просьбе Вильнюса, помогает преодолеть гуманитарный кризис колючей проволокой.

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