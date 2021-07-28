Украина предоставит Литве гуманитарную помощь — колючую проволоку

В Литве не хватает колючей проволоки для строительства стены на границе. Страна столкнулась с беспрецедентной миграционной кризисом.

Кабинет министров решил предоставить Литве гуманитарную помощь из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом шла речь на заседании правительства сегодня, 28 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на днях общался со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом. Стороны обсудили миграционную кризис, постигшей Литву.

"Сегодня мы решили предоставить Литве колючую проволоку для содействия укреплению ее границы. Наш друг и союзник Люблинского треугольника всегда может рассчитывать на нас", — отметил Кулеба.

Чтобы остановить поток нелегалов Литва начала укреплять свою границу дополнительным забором из колючей проволоки, однако впоследствии заявила, что проволоки не хватает и обратилась за помощью к другим странам.

Напомним, что Вильнюс обвиняет Беларусь в том, что Минск неохотно идет на сотрудничество с литовскими пограничниками в борьбе с нелегальными мигрантами. В Литве считают, что это месть белорусского руководителя за европейские санкции.

Кроме забора на границе, на фоне потока нелегальных мигрантов из Беларуси, Литва собирается привлечь военных для охраны границы .

. Кроме того из-за резкого увеличения потока нелегальных мигрантов правительство Литвы приняло решение объявить режим экстремальной ситуации в стране.

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