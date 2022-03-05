В окружении Путина начался раскол

Веру в идола пошатнули санкции Запада.

В окружении президента России начался раскол. Все – из-за массовых санкций Запада против российской элиты. Это подтверждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В официальном сообщении говорится:

Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд. публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд.

Сегодня заявления сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Тверже всего высказался известный банкир Олег Тиньков: 'Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну.

США ввели санкции против Пескова и еще ряда российских олигархов

Напомним, что 3 марта Госдеп США в очередной раз расширил санкционный список олигархов РФ. В него попали 47 новых лиц, а еще – пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.