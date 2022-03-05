В оточенні Путіна почався розкол

Віру в ідола похитнули санкції Захода.

В оточенні президента Росії почався розкол. Усе – через масові санкції Заходу проти російської еліти. Це підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В офіційному повідомленні йдеться:

Наразі вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.

Сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

Найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: 'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".

США запровадили санкції проти Пєскова та ще низки російських олігархів

Нагадаємо, що 3 березня Держдеп США вчергове розширив санкційний список олігархів РФ. До нього потрапили 47 нових осіб, а ще – прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.