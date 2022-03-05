В оточенні Путіна почався розкол

Віру в ідола похитнули санкції Захода.
В оточенні президента Росії почався розкол. Усе – через масові санкції Заходу проти російської еліти. Це підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України.
В офіційному повідомленні йдеться:
- Наразі вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.
- Сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.
- Найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: 'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".
Нагадаємо, що 3 березня Держдеп США вчергове розширив санкційний список олігархів РФ. До нього потрапили 47 нових осіб, а ще – прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.