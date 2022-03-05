Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

В оточенні Путіна почався розкол

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В оточенні Путіна почався розкол

ТСН.ua

Віру в ідола похитнули санкції Захода.

В оточенні президента Росії почався розкол. Усе – через масові санкції Заходу проти російської еліти. Це підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В офіційному повідомленні йдеться: 

  • Наразі вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд.
  • Сьогодні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон,  засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.
  • Найтвердіше висловився відомий банкір Олег Тіньков: 'Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну".

США запровадили санкції проти Пєскова та ще низки російських олігархів

США запровадили санкції проти Пєскова та ще низки російських олігархів

Нагадаємо, що 3 березня Держдеп США вчергове розширив санкційний список олігархів РФ. До нього потрапили 47 нових осіб, а ще – прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. 

Наступна публікація