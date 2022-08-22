В Польше для украинцев добавили еще два документа в mObywatel: детали

Украинцы в Польше смогут добавить цифровое водительское удостоверение и техпаспорт в mObywatel через "Дію".

Эти электронные документы будут приниматься на уровне с бумажными.

Об этом сообщает украинская "Дія".

Добавить техпаспорт и водительское в mObywatel можно будет из "Дії" в несколько кликов. Запуск услуги ожидается до конца этого года.

"Впервые в истории шеринг цифровых документов состоится между двумя государствами — новый шаг в цифровых взаимоотношениях Украины и Польши. Благодарны Государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешинскому и правительству Польши, что делаете все для комфортного пребывания наших граждан в вашей стране", — говорится в сообщении.

К слову, в конце июля Diiа.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство в приложении mObywatel. Украинцы могут использовать его при пересечении границы с другими странами ЕС.

Напомним, украинцы в Варшаве могут оформить ID-карты и загранпаспорта.

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