У Польщі для українців додали ще два документи до застосунку mObywatel: деталі

Українці в Польщі зможуть додати цифрове водійське посвідчення та техпаспорт до застосунку mObywatel через "Дію".

Ці електронні документи прийматимуть на рівні з паперовими.

Про це повідомляє українська "Дія".

Додати техпаспорт та водійське до mObywatel можна буде з "Дії" у кілька кліків. Запуск послуги очікується до кінця цього року.

"Вперше в історії шеринг цифрових документів відбудеться між двома державами — новий крок у цифрових взаєминах України та Польщі. Вдячні Державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинському й уряду Польщі, що робите все для комфортного перебування наших громадян у вашій країні", - йдеться в повідомленні.

До слова, наприкінці липня Diiа.pl здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання в застосунку mObywatel. Українці можуть використовувати її під час перетину кордону з іншими країнами ЄС.

Нагадаємо, українці у Варшаві можуть оформити ID-картки та закордонні паспорти.

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