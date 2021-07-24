В России разбился самолет, есть погибшие

В России разбился самолет, есть погибшие

По предварительной информации, отказала техника

В России частный самолет разбился под Хабаровском, пилот погиб. Сообщается об легкомоторном самолете Р-2002.

Об этом пишет "Интерфакс"

Разбился частный самолет местного аэроклуба. Пассажир выжил, госпитализирован - с травмами был доставлен в больницу, сообщили в МЧС.

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По предварительным данным авария произошла во время взлета. На взлете произошел отказ техники.

Напомним:

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