Три знака, которые сегодня не стоит общаться с незнакомцами

День, когда активизируются силы зла – недаром его символом является змей-искуситель. Проявляется множество соблазнов, которые будут испытывать людей на прочность: обострятся инстинкты, плотские – можно сказать, животные – желания выйдут на первый план, подавляя мораль и интеллект. В такие дни люди становятся пассивными и ленивыми, из-за чего они легко попадают в ловушки авантюристов и мошенников.

Сегодня, 24 июля, жертвой мошенников могут стать представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо быть особенно внимательными и осторожными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы славятся своей общительностью всегда – и это одно из самых положительных их качеств, но именно оно сегодня с большой долей вероятности окажет им плохую услугу. Заговорившись с кем-то из незнакомых людей, они могут потерять бдительность и незаметно для себя оказаться в сетях мошенников, расставшись при этом со значительной суммой денег. Поэтому звезды рекомендуют им соблюдать крайнюю осторожность и не общаться с теми, кого они не знают.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которых с полным правом можно называть "скупыми рыцарями" Зодиака, вполне могут стать жертвами собственной жадности. Услышав предложение, согласно которому можно заработать много денег, ничего при этом не делая, они поспешат согласиться, не раздумывая. Неудивительно, что в результате они останутся и без свободного времени, и без денег, поэтому звезды настоятельно рекомендуют представителям знака тщательно оценивать все поступающие к ним в это время идеи, особенно если их выдвигают не заслуживающие доверия люди.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, несмотря на присущие им романтизм и инфантильность, никогда не упускают возможности получить выгоду от любого предприятия, в котором им предлагают поучаствовать. Как правило, в большинстве случаев они выигрывают, но, как известно, и на старуху бывает проруха, поэтому сегодня они могут вместо выигрыша получить убытки. Чтобы этого не произошло, звезды настоятельно рекомендуют им поинтересоваться, в каком проекте им предлагают поработать, и отказаться от него, если он связан с риском.

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