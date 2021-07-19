Никто не выжил: в Германии разбился самолет с детьми на борту

Никто не выжил: в Германии разбился самолет с детьми на борту

При крушении самолета в Германии погибли подростки и пилот.

В Германии в районе Ангальт-Биттерфельд разбился одномоторный самолет, в котором находились люди. В результате падения судна на месте погибли три человека, еще четвертая пострадавшая скончалась в больнице.

Об этом сообщают Bild и Spiegel.

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По предварительной информации, на борту самолета было четыре человека. Двое подростков в возрасте 14 и 17 лет, а также пилот погибли. Еще один пассажир с травмами госпитализирован.

По информации Bild, пассажиркой, которую забрали в больницу является 16-летняя девушка. Но, к сожалению, от тяжелых травм она скончалась.

Известно, что разбился самолет накануне, 18 июля, недалеко от аэродрома Реннериц. Причины аварии выясняются.

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