В Швеции разбился самолет с парашютистами: есть жертвы

В Швеции разбился самолет с парашютистами: есть жертвы

Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Все девять человек, которые находились на борту, погибли в результате падения самолета у шведского города Эребру.

Об этом со ссылкой на местную полицию информирует Aftonbladet.

По информации СМИ, самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находилась группа из восьми парашютистов и пилот. Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, при каких обстоятельствах была констатирована смерть парашютистов и пилота.

"С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. -Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время", — написал премьер-министр Стефан Левен в Twitter.

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