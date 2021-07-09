В Швеции разбился самолет с парашютистами: есть жертвы

Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Все девять человек, которые находились на борту, погибли в результате падения самолета у шведского города Эребру.
Об этом со ссылкой на местную полицию информирует Aftonbladet.
Two to hospital, "several dead"#sweden #planecrash #parachuters pic.twitter.com/WWgqvEMQgO— Logiko Iko (@IkoAfortiori) July 8, 2021
По информации СМИ, самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находилась группа из восьми парашютистов и пилот. Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, при каких обстоятельствах была констатирована смерть парашютистов и пилота.
"С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. -Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время", — написал премьер-министр Стефан Левен в Twitter.
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