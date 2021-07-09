"Зрелая молодость": как в Украине разрушают стереотипы о пенсионном возрасте

"Зрелая молодость": как в Украине разрушают стереотипы о пенсионном возрасте

В 44 года только завершается молодость.

Уникальное поколения "зрелой молодости", его исследуют во всем мире социологи и называют мировым явлением и трендом. В Украине в возрасте от пятидесяти до шестидесяти пяти — более 5 млн человек, которые показывают новый стиль жизни и разрушают стереотипы о пенсионном возрасте. Во второй половине жизни выбирают начать заново себя или в спорте, то в профессии: осваивают байдарки, создают рукотворный одежду, ведут блоги в соцсетях или становятся тренерами.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 8 июля.

Это поколение от пятидесяти до семидесяти лет — сейчас признано уникальным явлением, которое называют зрелой молодежью. В Украине такого возраста трех миллионов женщин и 2, 5 миллионов мужчин.

Говорят, что в 45-50 лет наступает самый счастливый возраст, когда еще есть здоровье, но одновременно ты ничему ничего не должен. Именно поэтому следует иметь активную жизненную позицию.

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За последние полвека продолжительность жизни возросла. ВОЗ называет старость — после семидесяти пяти, в 44 года только завершается молодость. Омоложение группы людей в 50+ мировой тренд.

В Украине представители этого поколения утверждают, что следует смотреть вокруг и видеть возможности, которые дает тебе возраст.

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