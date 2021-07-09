Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, что происходит в вашей жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 июля 2021 рассказывает, что Девам не стоит отказываться от возможностей, а Ракам нужно найти баланс.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Ситуация улучшается. В отношениях доверяйте партнеру. Действуйте активно в решении работы вопросов.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз мечей"
Воспользуйтесь наконец вашим умом. В любви не используйте сарказм сегодня, а на работе проявите интеллектуальную составляющую.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Раскройте ваше сердце. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе слушайте подсказки сердца.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Правосудие"
Ищите баланс. В отношениях найдите гармонию. Добавьте равновесия на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для заключения правовых сделок. В отношениях время выйти на новый уровень. А на работе заботьтесь юридическими вопросами.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от возможностей. В отношениях будьте осторожны. В движении по карьерной лестнице время сделать паузу.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка пентаклей"
В отношениях проверьте партнера на жажду денег. На работе тоже нужно экономить.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Будет больно. В отношениях стоит избавиться от комплексов, а на работе — проблем.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонию. В отношениях нужно найти баланс. А в работе — достойных единомышленников.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Королева мечей"
Интеллектуальность — ваша важная составляющая. В отношениях стремитесь к большему, а на работе проявите ум.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед и к победе. В отношениях откройте ваше сердце для нового. А на работе овладейте новые вершины.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Девятка мечей"
Впереди — тьма, но вы справитесь. В любви будет больно. На работе лучше взять отгул.
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