Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, что происходит в вашей жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 июля 2021 рассказывает, что Девам не стоит отказываться от возможностей, а Ракам нужно найти баланс.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Ситуация улучшается. В отношениях доверяйте партнеру. Действуйте активно в решении работы вопросов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз мечей"

Воспользуйтесь наконец вашим умом. В любви не используйте сарказм сегодня, а на работе проявите интеллектуальную составляющую.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Раскройте ваше сердце. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе слушайте подсказки сердца.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Правосудие"

Ищите баланс. В отношениях найдите гармонию. Добавьте равновесия на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения правовых сделок. В отношениях время выйти на новый уровень. А на работе заботьтесь юридическими вопросами.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от возможностей. В отношениях будьте осторожны. В движении по карьерной лестнице время сделать паузу.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

В отношениях проверьте партнера на жажду денег. На работе тоже нужно экономить.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно. В отношениях стоит избавиться от комплексов, а на работе — проблем.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Мир"

Ищите гармонию. В отношениях нужно найти баланс. А в работе — достойных единомышленников.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева мечей"

Интеллектуальность — ваша важная составляющая. В отношениях стремитесь к большему, а на работе проявите ум.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вперед и к победе. В отношениях откройте ваше сердце для нового. А на работе овладейте новые вершины.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди — тьма, но вы справитесь. В любви будет больно. На работе лучше взять отгул.

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